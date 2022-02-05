“4 Şubat Dünya Kanser Günü”nde Ankara Büyükşehir Belediyesinden anlamlı etkinlikler

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle Kızılay Metro İstasyonunda farkındalık etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Onkoloji Şefkat Evi'nde kalan ve kanser tedavisi gören vatandaşlar ile aileleri için de moral amaçlı özel bir program hazırladı.

“Önce insan” anlayışla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen projelere imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi “4 Şubat Dünya Kanser Günü” nedeniyle gün boyu düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle kanser hastalığına ve kanser hastalarının verdiği mücadeleye dikkat çekti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile iş birliği yaparak Ankara Metrosu'nda “Yaşama El Ver” adıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi başta olmak üzere etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar, Kızılay Metro İstasyonuna konulan platforma rengarenk boyalarla el izlerini bıraktı.

Kızılay metro istasyonu'nda lösev iş birliği ile “Yaşama El Ver” etkinliği

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve hafta sonuna kadar farklı istasyonlarda devam edecek etkinlikle kanser konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Kızılay Metro İstasyonumuzda LÖSEV ile birlikte güzel bir etkinlik düzenledik. LÖSEV uzun yıllardır, kanser konusunda farkındalık oluşturmak için mücadele ediyor. Biz de kansere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de LÖSEV gönüllüsü ve destekçisiyiz” dedi.

“Hastalara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz”

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi de etkinliğe destek vererek göstermiş olduğu duyarlı yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

“Hep birlikte ‘Kansere Dur De' diyoruz. LÖSEV olarak yıllardır lösemi, kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastalara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz. Onların her zaman yanındayız. Biz ‘Kansere dur' derken Ankara Büyükşehir Belediyesi de bizlerle birlikte ‘Kansere dur de' dedi. Değerli destekleri için onlara da teşekkür ediyoruz.”

Kanserle mücadele edenlere moral gecesi

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü de “4 Şubat Dünya Kanser Günü”nde Onkoloji Şefkat Evi'nde kalan ve kanser tedavisi gören vatandaşlar ile ailelerine özel bir program hazırladı. BELPA Mutfağında hazırlanan yemek ve yaş pasta ikramının ardından Aile Yaşam Merkezi üyelerinden oluşan orkestra eşliğinde müzik dinletisi ile devam eden moral gecesinde tedavi gören hastalara çeşitli hediyeler, çocuklara da tablet dağıtıldı.