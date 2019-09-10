4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı

Türksat Model Uydu yarışması başladı.

Teknofest bünyesinde Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğinde gerçekleştirilen, 4. Türksat Model Uydu yarışması Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde başladı. Toplamda 95 takımın katılımıyla başlayan yarışmanın finaline 33 takım kaldı. Yarışma çerçevesinde istenen görevler; tasarlanan uydular tarafından sıcaklık, basınç, yükseklik, duruş bilgisi, canlı görüntü aktarımı, konum ve 3 boyutlu durum aktarımı. Bu görevleri tamamlayan uydular değerlendirmeye alınıyor. Yarışma hakkında bilgiler veren Türksat Uydu Arge Direktörü Tayfun Dar, “Yarışmacı arkadaşların uydu ve uzay sistemlerini tasarımdan göreve başlamasına kadar geçen süreci deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Sekiz ayrı süreçte yedi ayrı etapta gerçekleşen yarışmamızda öğrencilerimiz telemetreleri, haberleşme gereksinimlerini sağlamada, mekanik, elektrik ve yazılım iç içe geçtiğinde bir otonom sistem elde etmede sensörlerden alınan verileri görselleştirmede tecrübe kazanılması sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Beklenenin üzerinde başvuru aldıklarını aktaran Dar, “Öğrencilerimiz bu yıl 4'üncüsü düzenlenen bu yarışmada, uydu ve uzay sistemleri teknolojilerini öğrencilere bir adım daha yaklaştırmak, iç içe bir yapı oluşturmak amacıyla başladık. Geçtiğimiz yıl Teknofest bünyesinde gerçekleştiğimiz yarışma, bu yılda Teknofest bünyesinde gerçekleştiriliyor. İki takım grup halinde yarışmalara başladık. Bugün ve yarın toplamda 33-34 takım yarışacak. Sonrasında ödül töreni gerçekleşecek. Öğrenci arkadaşlara çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Yarışmaya ilk kez katıldığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Furkan Ay, “Tharsis takımı olarak ilk defa Model Uydu yarışmasına katılıyoruz. İlk iki aşamayı başarıyla geçtik ama maalesef üçüncü aşamadaki teknik aksaklıklardan dolayı yarışmaya katılamadık. Burada olmak bizim için mutluluk ve başarı kaynağı” diye konuştu.

Uyduyu uçurmadan önce veri aktarımında problem yaşayan Bobusat takım lideri Emre Özçelik, “Hazırlık çok yoğundu. Okulumuzun vize ve final döneminden vakit ayırdığımız kadarıyla ekibin toplanması ve bireysel sorumluluklarımızı yapmada zorlandık ama şimdi buradayız. Umarım başaracağız. Pil beslemesini tam yapamadığımızdan dolayı bir sorun yaşadık data göndermede, şu anda onu halledip başarılı olacağız” dedi.

Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde başlayan 4. Türksat Model Uydu yarışması 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yarışmanın ödülleri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest'te düzenlenecek törenle verilecek.