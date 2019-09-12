4. Türksat Model Uydu Yarışması ödül töreni yapıldı

Türksat Model Uydu yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen ödül törenine, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve öğrenciler katıldı. Ödül töreni öncesinde konuşan Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, “Türksat olarak faaliyetlerimiz arasında yürüttüğümüz bu yarışma, bu noktada kararlılığını, hevesini ve vizyonunu ortaya koyan bir aktivite olarak önümüze geldi. Teknofest'le başlayan ve bütün genç nüfusumuzu etkileyen bu ekosistemin bir parçası olan bu Model Uydu yarışması, Türkiye'nin hedeflerini ve vizyonunu belirlemesi bakımından önemli, bugün dereceye giren arkadaşlara belirli ödüller verilecek fakat yarışmaya katılan 490 öğrencimiz gösterdikleri efor, başarı ve istekle bu ülkenin birer lideri olarak kendilerini göstermişlerdir. Hepsinin ailelerine ve hocalarına teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Birçok üniversiteden gelen öğrencilerin büyük bir kararlılıkla bu vizyonun bir parçası olduğunu ve Türkiye'yi ileriye taşıyacaklarına inandıklarını söyleyen Yüksek, “Cumhurbaşkanlığımızın da önderliğinde gideceğimiz hedef ve yol belirlidir, süremiz kısıtlıdır. Dün yapılması gereken şeyi bugün yapmamız bu devirde mümkün değildir. Sürelerin kısaldığı, yapılacak işlerin ertelenemediği bir süreç ve döneme girmiş bulunuyoruz. Hiçbir mazeret vakit anlamında söz konusu değildir” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Uzun çalışmalar sonucunda iki günlük yarışma maratonuyla çalışmalarını sonlandıran öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, yarışma da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci ve Elazığ Fırat Üniversitesi üçüncü oldu.

Ödül töreninin ardından çekilen aile fotoğrafı ile tören son buldu.

“2020 yılında uzaya uydu fırlatacağız”

Törenin ardından konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 takımının lideri olan Uğur Can Soruç, şunları kaydetti:

“Tarifi yok. Bir yıllık çalışma var arkasında, gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyoruz. Çok tarif edilemez bir duygu takım olarak çok mutluyuz. Parayla takımın ihtiyaçları karşılanacak laboratuvar yapmayı düşünüyoruz. Genel olarak diğer projelere yönelik kullanılmış olacak. Onun dışında bizim dünyada bir ilk olan 'Pocket - Cube' projemiz var. Kamera görüntülerini alabilirsek çok güzel olacak, 2020 yılında uzaya fırlatacağız uydumuzu, onu dinleyebilmek içinde geçtiğimiz Ağustos ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine yer istasyonu kurduk.”