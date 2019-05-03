4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu ABD'de düzenlenecek

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 18-20 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek. Sempozyum Başkanı Yüksek Mimar Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin, birçok konunun ele alınacağı sempozyumda çevre politikaları ve uygulamaları alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin konulacağını ve çözümler üretileceğini belirtti.

Sempozyum Başkanı Yüksek Mimar Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu'nda sürdürülebilir yapı tasarımı, sürdürülebilir yapı malzemeleri, sürdürülebilir kentsel tasarım, mühendislik bilimlerinde sürdürülebilirlik ve çevre politikaları ve uygulamaları alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin konulacağını ve çözümler üretileceğini söyledi. Sempozyumda Türkiye, ABD ve diğer ülkelerde ilgili alanlardaki gelişmelerin değerlendirileceğini ifade eden Gültekin, bilgi alışverişinde bulunulabilecek çok geniş bir yelpazeye sahip bir tartışma platformu oluşturulacağını belirtti. Gültekin, “Sürdürülebilir yerel yönetimler oturumu ile yerel yönetimlerin gerçekleştirileceği sürdürülebilir uygulamaların yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerde irdeleneceği sempozyumda aynı zamanda ulusal ve uluslararası tüm firmalar kendi ürün ve hizmetlerini tanıtacak, yerli-yabancı uzmanlar ve resmi kurum yetkilileriyle bir araya gelme ve iş birlikleri oluşturma fırsatı bulacak” dedi.

“Akademisyenler yer alacak”

Gültekin, sempozyumun Avrupa Birliği projesi kapsamında ortaya çıktığını ve ilkinin 2010 yılında Ankara'da, ikincisinin 2015 yılında yine Ankara'da, üçüncüsünün ise 2017 yılında Dubai'de Emirates Ulusal Petrol Şirketi (ENOC) ve Al Maktoum Vakfı sponsorluğunda Dubai British Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldığını hatırlattı. Gültekin, “Sempozyumda açılış konuşmaları Dışişleri Bakanlığı Houston Başkonsolosu, Amerikan Mimarlar Enstitüsü Başkanı ve ABD Yeşil Binalar Derneği Başkanı tarafından yapılacak. Sempozyuma bilimsel katkı sağlayan ve davetli konuşmacı olarak programda yer alanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıkları, büyükşehir il ve ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri, kamu şirketleri, sektör profesyonelleri ve temsilcileri, üniversite yönetimleri ve akademisyenler yer alacak” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir gelişmenin son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan bir kavram olduğunu dile getiren Yüksek Mimar Gültekin, özellikle her ülkenin ekonomik gelişimini sürdürülebilir ilkeler temeline oturtmaya çalıştığını kaydetti.

“Güven altına almalı”

Sürdürülebilirliğin toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar kavram olduğunun altını çizen Gültekin şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir. Çevre; doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların bir arada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.”

“Kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler”

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefinin kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmak olduğunu söyleyen Gültekin, “Sürdürülebilir yapı; ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda ekolojik sürdürülebilirlik; kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik; kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler” dedi.

Gültekin, sempozyumda bu kurguların irdeleneceğini sözlerine ekledi.