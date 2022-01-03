4 yıldır firari olan Kıdemli Binbaşı yakayı ele verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 yıldır firari olan FETO/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu Kıdemli Binbaşı G.Ö. yakayı ele verdi. 2018'ten bu yana firar olan ve aranma kaydı bulunan kıdemli binbaşı, bugün öğle saatlerinde kayıtsız adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında ve Genel Kurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Kıdemli Binbaşı G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.