İhlas Haber Ajansı

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41'inci Komando Tugay Komutanlığı yardım faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 41’inci Komando Tugay Komutanlığı’nın yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tekirdağ'da konuşlu bulunan 41'inci Komando Tugay Komutanlığı Malatya'da aralıksız şekilde yardım faaliyetlerine destek olmaya devam ediyor. Komandolarımız Malatya Millet Bahçesinde gıda ve erzak dağıtımı yapılarak parkta oynayan çocukların güvenliği için parkın zeminini tuzladı” denildi.

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