42 yıllık elektromekanik dev

Şeker Enstitüsü bünyesinde bulunan elektromekanik şubesinin 1977'de atölyeye, 12 Ocak 1979'da ise fabrikaya dönüştürülmesiyle EMAF ismini alan fabrika, yılda yaklaşık 50 milyon lira katma değer üretiyor.

Ankara Şeker Fabrikası kampüsü içerinde 6 bin 385 kapalı alana kurulu olan fabrikanın bünyesinde 7 atölye bulunuyor. Fabrika bu atölyelerde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak “EMAF” markasıyla otomasyon sistemleri, elektronik panolar ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu çok sayıda elektronik cihaz üretiyor. Fabrika ayrıca kamu ve özel sektörün kullandığı elektronik cihazların bakım ve onarım işlemlerini de yapıyor. Aralarında Ilgın ve Ereğli gibi büyük şeker fabrikalarının bulunduğu çok sayıda şeker fabrikasının elektronik devrelerinin ve otomasyon sistemlerinin kurulmasına öncülük eden fabrika, şeker fabrikaları dışında alkol fabrikaları, kağıt fabrikaları ve demir çelik fabrikaları için de elektronik sistemler üretti.

Şarkyıldızı Fabrikası ile marka değerini yurt dışına taşıdı

Türkşeker EMAF, 1998'de Özbekistan'ın Harezm bölgesinde yılda 30 bin ton şeker üreten Şarkyıldızı Şeker Fabrikası'nın elektromekanik kısımlarının kurulmasına öncülük ederek EMAF markasının yurt dışında tanınmasını sağladı. Ayrıca şeker fabrikaları dışında aralarında Makine Kimya Enstitüsü, SEKA ve bazı belediyelerin de bulunduğu çok sayıda kuruluşa elektronik sistemler üreten fabrika, EMAF markasıyla imal ettiği tüm cihazları yerli ve milli imkanlarla üretiyor.