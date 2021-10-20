Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleriyle kurulmasının ardından 2019'da 150, 2020'de ise 300 üniversite öğrencisine burs veren Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK), bu eğitim öğretim yılında 420 üniversite öğrencisine aylık 200 TL burs vermeye başladı.

Edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleriyle kurulan KAHEK, ilçedeki hayırseverleri bir araya getirdi. KAHEK 2019'da 150, 2020'de ise 300 üniversite öğrencisine aylık 150 TL burs verdi. Oğuz'un onursal başkanlığını yaptığı dernek, bu eğitim öğretim yılında burs alacak öğrenci sayısını 420'ye çıkarırken, burs miktarını ise 200 TL'ye yükseltti. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, KAHEK tarafından düzenlenen şeffaf ve objektif mülakatlarla belirlendi. Burs imkanından Ankara'daki ve Türkiye'deki değişik üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler faydalandı. Burs alan

öğrencilerin belirlenmesinde aranan tek şart ise öğrencinin Kahramankazan'da ikamet etmesi oldu.

Başkan Oğuz, KAHEK'ten burs alan öğrencilerle videokonferas yöntemiyle bir araya geldi. Oğuz, sohbet ettiği öğrencilere başarılar dileyerek, kendi öğrencilik ve öğretmenlik hayatına ilişkin anılarını paylaştı. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak ilçelerindeki öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Öğrenciler de kendilerine burs imkanı sağlayan Başkan Oğuz'a teşekkür ettiler.

"Öğrenci sayısını ve miktarı artıracağız"

Başkan Oğuz, Kahramankazan'da ikamet eden üniversite öğrencilerine destek olabilmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek amacıyla KAHEK'in kurulmasına öncülük ettiğini söyledi. KAHEK'in kurulmasının ardından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler ile hayırseverleri bir araya getirdiklerini anlatan Oğuz, “Hayırseverlerimize ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. KAHEK'in tek amacı ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardım edebilmek. Dernek faaliyetlerini tamamen şeffaf bir ortamda sürdürüyor. Derneğe yapılan bağışlar ve dernekten verilecek tüm burslar internet sitesi üzerinden anlık olarak ilan ediliyor” dedi.

Oğuz, önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında burs alacak öğrenci sayısını ve burs miktarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.