44 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda 3 günde 331 zanlı yakalandı. Uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 bin 712 adet uyuşturucu sentetik hap, 53 adet çeşitli boyutlarda silah fişekleri, 9 adet tabanca, 8 adet hassas terazi ve toplam 9 bin 890 TL para ele geçirildi. Zanlıların bir kısmının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.