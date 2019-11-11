İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

44 ilde 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde yapılan uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 44 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda 3 günde 331 zanlı yakalandı. Uygulamalarda 33 kilo 743 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 bin 712 adet uyuşturucu sentetik hap, 53 adet çeşitli boyutlarda silah fişekleri, 9 adet tabanca, 8 adet hassas terazi ve toplam 9 bin 890 TL para ele geçirildi. Zanlıların bir kısmının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.