450 bin fide Akyurtlularla buluştu

Ankara Akyurt Belediyesi, bahçesinde biber ve domates yetiştirmek isteyen bin Akyurtlu'ya yüzde 75 hibeli fide dağıtımını yaptı.

Akyurt Belediye Başkanlık Binasının yanında yer alan kapalı pazar yerinde gerçekleşen dağıtıma Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ta katıldı. Başkan Hilal Ayık fide dağıtımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Akyurt'ta insanımız kendi yiyeceğini kendisi yetiştirmeyi seviyor. Bir çoğunun kendi bahçesi var. Toprakla uğraşmak güzel bir hobi. Biz de bu yıl Akyurtlular için yüzde 75 hibeli domates ve biber fidesi dağıtmak için başvuruları topladık. Bin kişiye iki tır dolusu 450 bin domates ve biber fidesi dağıttık. Çiftçilerimiz ve kendi yiyeceğini yetiştiren Akyurtlular etkinliğimizden oldukça memnun kaldı. İlçemizin tarım alanında bu tür etkinliklerle ileride daha güçlü olacağına inanıyorum. Bu yaptığımız dağıtımın ardından heves edip tarımla ilgilenmeye başlayanlar olacaktır. Önemli olan da insanlara yeni ve farklı uğraş alanları oluşturabilmek. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Fidelerini alan Akyurtlulara bereketli olmasını diliyorum. İnşallah ağız tadıyla sebzelerini tüketirler. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Hilal Ayık fide dağıtımı sırasında Akyurtlularla tek tek ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.