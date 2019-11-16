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46. Hitit Rallisi Ankara'da başladı

ATO Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46.

Hitit Rallisi başladı.


Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Ankara Ticaret Odası (ATO) önünde ATO Başkanı Gürsel Baran'ın rallinin start bayrağını kaldırması ile başladı. ATO önünden ralliye başlayan araçlar, daha sonrasında Ankara'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında seyirci özel etabı ile Başkentlilerle buluştu.


46. Hitit Rallisinde pilotlar yarın Ballışeyh, Tulumtaş, Ücret Mahalleleri bölgesinde, 90 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 370 kilometre yol kat edecekler. Ralli, ATO yönetim binasının önünde düzenlenecek "2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası" ödül töreniyle sona erecek.

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