46'ncı Hitit Rallisi'nin kupaları sahiplerini buldu

ANKARA (İHA) – Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46'ncı Hitit Rallisi yarışlarında ödüller sahiplerini buldu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “Ankara ekonomisine katkı sağlayacak her organizasyonda yer alacağız” dedi.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 46'ncı Hitit Rallisi yarışları sona erdi. Ankara Otomobil Sporları Kulübü'nün (ANOK) düzenlediği Zafer Vatansever Ralli Kupası'nın büyük şampiyonuna doğru giden yolda, kazanan takımlar ödülleri ile buluştu.

12 ekip kupa kaldırdı

Genel Klasmanın 1'incisi olarak yarışı tamamlayan Serdar Kaan Yalçın ve Güray Akgün'ün kupalarını ATO Başkanı Baran verirken, Genel Klasmanın 2'incisi olan Yavuzhan Cabbaroğlu ve İpek Tuğşe Özdemir'e AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Genel Klasmanın 3'üncüsü Erhan Akbaş ve Ersen Yıldız'a ise Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı tarafından kupa verildi. Ödüllerini alan diğer ekiplerin sıralaması ile şu şekilde oldu:

"Kategori 1 Klasmanında 1'inci Gürkal Menderes ve Hürol Menderes, 2'inci Özlem Uludağ Gülcan ve Batuhan Doğan, 3'üncü Cevat Ergen ve Deniz Gülcan oldu.

Kategori 2 Klasmanında 1'inci Serdar Kaan Yalçın ve Güray Akgün, 2'inci Kaan Kara ve Damla Kara, 3'üncü ise Buğra Can Kılıç ve Ali Emre Yılmaz oldu.

Kategori 3 Klasmanında 1'inci Çağlar Ünüvar ve Ataberk Keskin, 2'inci E. Önder Akcengiz ve S. Evren Altunlu, 3'üncü Levent Şapçılar ve Deniz Gümüş oldu.

Kategori 4 Klasmanında 1'inci Yavuzhan Cabbaroğllu ve İpek Tuğşe Özdemir, 2'inci Erhan Akbaş ve Ersen Yıldız, 3'üncü ise Murat Güray ve Bora Yakın oldu."

“Ankara ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz her organizasyonda yer alacağız”

Ankara Ticaret Odası önünde gerçekleşen törende konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hitit Rallisi'nin yaklaşık 15 yıldır Ankara yapılmadığına değinerek Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında Ankara'ya yeniden kazandırıldığını dile getirdi. Spor etkinliklerinin ekonomik aktiviteyi de canlandırdığını kaydeden Baran, “Biz bunu sadece bir spor organizasyonu olarak görmüyoruz. Bu şehre kazandırdıkları çok önemli. Ankara ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz her organizasyonda yer alacağız” diye konuştu.

Ödül törenine ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Süleyman Ekinci, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) Başkanı İbrahim Çağrı Nerkiz, Başkan Yardımcıları Sinan Çetin ve Tunç Tunçel, ANFA ve Belko Genel Müdürü Yusuf Ziya Yapar, ABB İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halit Özdilek, Koç Holding Resmi İşler Direktörü ve Ankara Temsilcisi Ufuk Çıplak, Petlas Türkiye Satış Direktörü Ahmet Candemir, İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kaymak ve Uludağ Motorsport Takım Direktörü Celalettin Uludağ katıldı.