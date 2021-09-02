4'üncü Kadın Emeği Festivali 3 Eylül'de başlıyor

Çankaya Belediyesinin kadınlarla ekonomik dayanışma amaçlı düzenlediği “Kadın Emeği Festivali" bu yıl dördüncü kez Başkentlilerle buluşuyor. Festival 3, 4 ve 5 Eylül'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapılacak.

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu “Kadın Emeği Festivali'ni bu yıl 4'üncü kez düzenliyor. 3, 4 ve 5 Eylül'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda Başkentlilerle buluşacak festivalde, 300'e yakın Çankayalı kadının el emeği ürünleri satışa sunulacak. Festivale katılmak, kadın emeği ile dolu stantları gezmek isteyen Başkentliler için belediyenin ücretsiz servisleri üç gün boyunca Kolej-Ahlatlıbel arasında hizmet verecek.

İki büyük sahnede düzenlenecek 13 ayrı konser ile taçlanacak festival, yüzlerce Ankaralıya keyifli bir hafta sonu yaşatacak. Kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacı taşıyan Festival ile kadınların yanı sıra Başkentli sanatçılara da destek verilecek.

Çankaya Belediyesinin festivale katılmak isteyenler için Kolej Otoparkı'ndan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na kaldıracak