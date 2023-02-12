İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

4'üncü Komando Tugayı Hatay'da asayişi sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli’de konuşlu 4’üncü Komando Tugayının Hatay’da da arama-kurtarma çalışmalarının koordineli şekilde devam edebilmesi için bölgede asayişi sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayının Hatay'da da arama-kurtarma çalışmalarının koordineli şekilde devam edebilmesi için bölgede asayişi sağladığını bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayımız, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarımızla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için de destek oluyor” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.