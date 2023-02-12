4'üncü Komando Tugayı Hatay'da asayişi sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayının Hatay'da da arama-kurtarma çalışmalarının koordineli şekilde devam edebilmesi için bölgede asayişi sağladığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayımız, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarımızla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için de destek oluyor” ifadelerine yer verildi.