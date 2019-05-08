5. Bahçelievler Semt Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu

Bahçelievler Semt Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Bahçelievler Semt Şenliği, Metin Oktay Parkı'nda gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Çankaya Belediyesi destek verdi. Resim Atölyesi, Kitap Atölyesi, Komşuluk Atölyesi, Yemek Atölyesi, Tanıtım Atölyesi, Kadın Atölyesi, Çevre Atölyesi ve Müzik Atölyelerinin kurulduğu etkinlikte, ressam Hikmet Çetinkaya da canlı performans sergiledi. Etkinliğe stantların kurulmasından yapılan ikramlara kadar birçok destek sunan Çankaya Belediyesi, vatandaşların güzel vakit geçirmeleri için her türlü önlemi aldı. Şenlikte Bahçelievler sakini yüzlerce vatandaş oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyerek çocuklarıyla birlikte eğlendi.

“Bahçelievler Tarihi” kitabı büyük ilgi gördü

Şenlikte "Çankaya Tarihine Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çankaya Belediyesi Tarihi Kentler Proje Ofisi tarafından hazırlanan "Bahçelievler Tarihi" adlı kitap da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Özgün ve özel bir semtin tarihine dair bir kitap olmasının yanında, bizzat semtte yaşayan insanlarla akademiyi ve belediyeyi bir araya getiren özel bir yayın olan kitap, etkinliğe katılan vatandaşların beğenisini kazandı.