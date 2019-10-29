5 bin çocuk bilimle buluştu

Altındağlı çocukların her alanda kendini geliştirmesi için projeler geliştiren Altındağ Belediyesi, "Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırı" ile 10 farklı mahallede 10 gün boyunca 5 bin çocuğu bilim ve sanatla bir araya getirdi.

Altındağ Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak ve çocuklardaki merak duygusunu artırmak için 10 farklı mahallede "Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırı" ile etkinlik düzenledi. 5 bin çocuk bilim ve sanat tırında katıldığı etkinlikerde; fizik, kimya, biyoloji deneyleri yaptı. Çocuklar ayrıca; kukla, upcycling (ileri dönüşüm), resim ve sanat atölyelerinde geri dönüşüm temalı oyunlara katıldı. Büyük bir merakla deneyler yapan çocuklar, bilim ve sanatın eğlenceli dünyasına yolculuk yaptı.

"Çocuklarımızı bilim ve sanatla büyütmeliyiz"

İlçe genelinde bulunan okullara tadilat desteği vererek öğrencilerin iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarının altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımızı bilim ve sanatla harmanlayarak büyütmeliyiz. Bu düşünce ile Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırımız sayesinde yaklaşık 5 çocuğumuzu bilimle buluşturduk. Bu ileride çocuklarımıza yönelik oluşturacağımız bilim ve sanat projelerinin ilk adımıydı. Bu projenin ne kadar yerinde olduğunu gördük. Bu projede bizimle iş birliği yapan Olaneki Project ailesine de teşekkür ediyorum" dedi.