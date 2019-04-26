5 binden fazla Türk ve mülteci çocuk 23 Nisan heyecanını yaşadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan mülteci çocuklar da unutulmadı. SGDD'nin UNICEF desteğiyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bu sene 3'üncüsünü düzenlediği festivale 5 binden fazla Türk ve mülteci çocuk katıldı. Çocuklar gün boyu palyaço, maskot ve masal kahramanları eşliğinde balon ve pandomim gösterileri ile keyifli zaman geçirirken, Türk ve mülteci çocuklar arasındaki arkadaşlık bağlarının güçlendirilmesine de katkı sağlandı. Balkan orkestrasının şarkılarıyla eğlenen çocuklar, müzik ve sahne gösterileriyle 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Şenlikte SGDD Al Farah ve Genç Müzisyenler Yarışması'nda dereceye giren en iyi üç grup sahne alırken, sunuculuğunu Türk ve mülteci çocuklar üstlendi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Buket Bahar Dıvrak, festivale Altındağ, Mamak, Keçiören ilçelerinden Türk ve mülteci çocukların katıldığını belirterek, “Bu etkinlikte sadece Suriyeli çocuklar yok, Iraklı, Afganistanlı, İranlı çok farklı milletlerden çocuklarımız da var. Mülteci çocuklar da aslında Türkiye'deki diğer akranları gibi 23 Nisan coşkusunu bu etkinlikte bizimle birlikte yaşıyorlar. Bu etkinliğin daha çok sosyal uyuma katkı vermesini, ev sahibi topluluk çocuklarıyla, Türk çocuklarıyla ve mülteci çocukların kaynaşmasına destek olmasını istiyoruz. Mülteci çocukların Türkiye'de karşı karşıya kaldığı sorunlar ve zorluklarla mücadelesi için de SGDD olarak birçok çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“1 milyon mülteciye ulaştık”

2017, 2018 yılı ve 2019 yılının ilk üç ayında Türkiye genelinde 1 milyon mülteciye ulaştıklarını söyleyen Dıvrak, “Bunun yaklaşık 500 bini çocuktu. Özellikle eğitim olanaklarına erişmeleri, engelli çocukların sağlık hizmetlerine erişmeleri, ayrımcılık ve akran zorbalığı gibi okullarda karşı karşıya kaldıkları sorunlarla baş etmeleri için her türlü desteği SGDD olarak Türkiye çapındaki ofislerimizde ve merkezlerimizde veriyoruz ve destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal uyum adı altında çalışmalarımıza, faaliyetlerimize devam ediyor olacağız” dedi.

UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle ise 23 Nisan'ı kutlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bu organizasyon ASAM ve Çankaya Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirildi. Organizasyon öyle güzel bir örnek ki, çocukların beraber hem sosyal uyum içerisinde tanışmaları, kaynaşmaları, oynamalarına güzel bir örnek. Hem Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteci ve göçmene misafirperverliğinin bir örneği ve harika bir çeşitlilik var. Bir sürü göçmen ve mülteci çocuk var. Bu çocuklarımız Türk çocuklarımızla beraber kaynaşıyorlar. Sosyal uyum açısından birliktelik ve beraberlik açısından çok güzel ve özel bir gün. Ayrıca da 23 Nisan'ı kutluyoruz hep beraber” diye konuştu.

İHA muhabiri ile sevincini paylaşan minik Raghad El Abdullah, “Ben 23 Nisan'ı çok seviyorum, çünkü çocuk bayramı. 23 Nisan çok güzel ve mutlu bir gün, çocuklar çok mutlu oluyor. Oyunlar oynadım, yemek yedim. Çok güzel arkadaşlar var” şeklinde konuştu.