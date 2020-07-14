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5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi Operasyonuyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan “YILDIRIM-1 Cudi Dağı Operasyonu”nda bölgede icra edilen Tarama/ Arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu teröristin; 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.


Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.


Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

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