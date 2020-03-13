Hacı Bayram-ı Veli'nin her yönüyle ele alındığı 5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü, TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara'nın sembol ismi ve manevi büyüklerinden olan Hacı Bayram-ı Veli'nin ele alındığı 5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu ve Anma Günü'ne Kalem Vakfı Başkanı Vahit Göktaş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Adem Solmaz katıldı. Program, Ankara Kalkınma Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kalem Vakfının organizasyonu ile gerçekleştirildi. Sunuculuğunu oyuncu ve ses sanatçısı Necip Karakaya'nın yaptığı sempozyum, Fatih Koca'nın tasavvuf müziği dinletisi ile başladı, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan belgesel gösterimi ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından afiş ve kompozisyon yarışmalarında ödül kazanan öğrencilere hediye ve plaket takdim edildi. Ayrıca 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısı ile Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul öğrencisi Zeynep Rana Karakaya, İstiklal Marşı'nı okudu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak maddi kalkınmanın kesinlikle tek başına yeterli olmayacağı, kalkınma noktasında ilimizin beşeri ve manevi anlamda da kalkınmasını istiyoruz. Bu kapsamda toplumumuza ve insanlığa değer katan, Ankara'nın sembol değerlerinden olan Hacı Bayram-ı Veli'nin her yönüyle ele alındığı Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu'nun beşincisini Kalem Vakfı ile düzenliyoruz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak ilimizin manevi anlamda kalkınmasını sağlayacak programları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Sempozyumda Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı, yaşadığı dönemin koşulları, tasavvufi görüşleri, dil ve edebiyatı ile dönemindeki Ahiler ve diğer tarikat temsilcileriyle olan ilişkileri ve Hacı Bayram-ı Veli'den Mehmet Akif'e Anadolu'da beka ve istiklal ruhu sekiz farklı oturumda ele alındı.