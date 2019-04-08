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5. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu başlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle 9-11 Nisan tarihleri arasında 5.

Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu düzenlenecek.


İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, Orta Doğu'nun tarihi mirasının ve bölgedeki son gelişmelerin Avrupa merkezli bakış açısının ötesinde, bölgenin karakteristik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.


Aralarında Ürdün, Irak, Mısır, Sudan, ABD, Katar, Fas ve Kosova'nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden 100'ün üzerinde bilim insanının ağırlanacağı sempozyumda, “çatışma”, “terör”, “modernleşme”, “çok kültürlülük” gibi kavramların tartışmaya açılması ve Orta Doğu toplumlarının kendine özgü dinamikleri ışığında bölgenin siyasi, kültürel, ekonomik tahlilinin yapılması hedefleniyor. Bölgesel ve küresel aktörlerin Orta Doğu'ya dair stratejilerinin de ele alınacağı sempozyumda, bölgede istikrarlı bir huzur ve güven ortamının oluşturulması için izlenebilecek olan politikalar da masaya yatırılacak.

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