“5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı” sona erdi

Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı” sona erdi.

Sanal alemde işlenen suçların takibi ve faillerinin en hızlı şekilde yakalanması süreçlerinin hızlandırılması, adli makamlar, kolluk birimleri ve bu sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması, dijital delil incelemesine ilişkin ulusal ortak stratejilerin belirlenmesi hedeflenen Çalıştayda ulusal ve uluslararası tüm paydaşlar bir araya geldi.

3 gün süren Çalıştaya ülke genelinde Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Birimlerinden 150 katılımcının yanı sıra Adalet Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, TÜBİTAK, Adli Tıp Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı, Bankalararası Kart Merkezi, ASELSAN, HAVELSAN, banka temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 160 katılımcı iştirak etti. Katılımcılar siber suçlarla mücadelede kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin ve iletişimin güçlendirilmesi ve ortak sorunlara akılcı çözümler üretilmesi amacıyla görüşlerini dile getirdi.

Ayrıca Avrupa Konseyi, FBI, NYPD, BKA gibi uluslararası kuruluşlar ve yabancı polis teşkilat temsilcileri ile ülkemizde bulunan ABD, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, KKTC Polis İrtibat Görevlilerinin de aralarında bulunduğu alanlarında uzman 10 ülkeden 32 katılımcı 5.Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayına gerek yaptıkları sunumlarla gerekse katıldıkları panellerde ifade ettikleri çözüm önerileriyle katkıda bulundu.

Çalıştayın 1. gününde “Sosyal Medya ve Suç” konusuna odaklanılırken 2. gününde “Ülkemizdeki Adli Bilişim Süreçlerinin Hukuki ve Teknik Boyutu” konusu irdelendi. 3. gününde de “Ülkemizde Siber Suçların Soruşturmaları Süreci” kapsamında, çevrimiçi dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının suiistimali, güvenli internet, yasadışı bahis ve çocukların cinsel istismarı konuları üzerinde duruldu.

Çalıştayda, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında intikal eden 1.764.793 dijital materyalin yüzde 70,22 'sinin incelenerek adli makamlara teslim edildiği, sosyal medyada 7/24 sanal devriye faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, 2018 yılında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan toplam 110 bin civarında sosyal medya hesabının takip edilerek, 45 bin hesabın kullanıcısının deşifre edildiği ve bunlardan paylaşımları suç unsuru içeren 7 binine işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Birimlerinin yasadışı bahisle mücadelesinde son bir yıl içerisinde 1409 olay meydana geldiği, 2 bin 133 şüphelinin yakalandığı ve toplam 31 milyon 859 bin 78 TL paraya el konulduğu, yine siber suçlarla mücadele kapsamında 2018 yılında; bilişim sistemleri ihlali, oltalama (phishing), ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, çocukların cinsel istismarı ve yasadışı bahis gibi 54 bin 374 bilişim suçunun işlendiği ve bu suçlara karışan 18 bin 330 kişinin yakalanarak adli makamlara intikal ettirildiği değerlendirmelerinde bulunuldu.

Çalıştay boyunca görüşülen konuların ve elde edilen sonuçların bir rapor haline getirilerek ilgili kurumlar ve kolluk birimleriyle paylaşılacağı ve özellikle 2019 yılının başta yasadışı bahis olmak üzere Siber Suçlarla topyekun mücadele yılı olacağına vurgu yapıldı.