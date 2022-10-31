50 bin 147 personel ile genel asayiş ve terör ağırlıklı huzur uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde başta asayiş, siber, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim günü ülke genelinde 50 bin 147 personel ve 169 dedektör köpeği ile 12 bin 128 noktada genel asayiş (Yasa Dışı Bahis, Kumar ve Tombala) ve Terör Ağırlıklı Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde; 5 bin 442 metruk bina, 34 bin 377 umuma açık yer, 362 terminal/gar/istasyon, 190 marina/barınak olmak üzere toplam 40 bin 371 yer kontrol edildi. 172 bin 391 araç aranıldı, 3 bin 778 araca toplamda 3 milyon 478 bin 362 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 299 aranan araç tespit edildi ve 683 araç trafikten men edildi.

Aramalarda 1.060 aranan şahıs tespit edildi.

Uygulamada; 22 bin 266'sı yabancı şahıs olmak üzere, toplam 536 bin 835 şahıs sorgulandı. 69'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1.060 aranan şahıs tespit edildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 şahıs gözaltına alındı ve 24 kayıp şahıs bulundu. 421 şahsa adli/idari yaptırım uygulandı. 46 yasa dışı göçmen ve 2 yasa dışı göçmen organizatörü yakalandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet tombala makinesi, 6 adet kumar makinesi, 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 775 adet mermi ve 12 kesici-delici alet ele geçirildi. Ayrıca 3.000 gram kaçak tütün, 54 bin 350 adet makaron, 710 paket kaçak sigara, 805 litre kaçak alkol, 197 tarihi eser ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.