50 eserde Veda Hutbesi anlatılacak

Yarım asır önce dönemin önemli siyasetçi, iş adamları ve fikir adamları tarafından kurulan Türkiye Milli Kültür Vakfı 50'nci yılına özel hazırladığı hat levhalarını sergileyecek. 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek sempozyumda ise Veda Hutbeleri tüm yönleriyle konuşulacak.

50'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye Milli Kültür Vakfı, yarım asırlık hizmetlerinin bir hasılası olarak “Veda Haccı ve Hutbeleri” ana temalı bir sempozyum ile 50 eserlik hat sergisi düzenliyor. Veda Haccı'nın ve Veda Hutbesi'nin bütün yönleriyle ele alınacağı sempozyum 2-3 Kasım 2019 tarihinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türkiye Milli Kültür Vakfı Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, "1969 yılında 41 kişiden oluşan iş, fikir, kültür, sanat ve akademisyen kurucu heyetiyle yola çıkan vakfımız bu yıl 50. yılını kutluyor. Türkiye Milli Kültür Vakfı, yarım asırlık süre zarfında sosyo-kültürel çalkantılar, siyasi ve ekonomik buhranlar, içerisinde varlığını devam ettirerek bugünlere geldi, memleketimizde sayısız hizmetleri bulunan birçok bilim adamı, akademisyen, siyasetçi, iş adamı ve yöneticinin yetişmesine vesile oldu. Çalışmalarımızı aynı şevk ve heyecan ile kökü mazide, dalları geleceğe uzanmış, milletine hizmet etmenin mutluluğu ile sürdürüyoruz. Bu çerçevede 50'nci yılımızda; insanlığın kurtuluşu için ve Allah'ın rahmetinin insanlığa tecellisi olarak gönderilen Peygamber Efendimizin vefatından önce serdettiği Veda Haccı ve Hutbesini odak alarak, günümüzde ihlal edilen insan hak ve özgürlüklerinin dayandığı ilk temel metin olma özelliğini daha belirgin olarak gün yüzüne çıkarma amacındayız. Türkiye Milli Kültür Vakfı, aziz milletimize yaraşacak faziletli nesiller yetiştirmek maksadıyla çıktığı bu yolda, kadim medeniyetinden aldığı ilham ve güçle gelecekte de yoluna devam edecektir” dedi.

37 hattat tarafından hazırlandı

37 hattat ve 26 süsleme sanatçısının, Veda Hutbesi'nden seçilen metinleri hat ve tezhip sanatlarının en güzel örnekleriyle birleştirerek ortaya çıkardıkları eserler sempozyum boyunca sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yine bu faaliyetler kapsamında özel olarak hazırlanan, Veda Haccı'nı gün gün çeşitli ayrıntılarıyla anlatan ve Veda Hutbesi'nin en geniş anlatımını birini içeren bir kitap da sempozyum boyunca ziyaretçilere hediye edilecek.

Dört ana başlıkta veda hutbeleri

İki gün sürecek olan sempozyumun açılış konuşmasını Salih Tuğ yapacak. Salih Tuğ'un ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir konferans verecek. Mehmet Görmez'in de konuşma yapacağı sempozyuma, Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Ali Bardakoğlu, Mustafa Özel, Recep Şentürk, Adem Apak, Mustafa Sabri Küçükaşçı, Adnan Demircan, , Raşit Küçük, Ahmet Murat Özel, Mustafa Çağrıcı gibi isimler tebliğlerini sunacak. Dört oturumda gerçekleşecek olan sempozyumda ‘Veda Hutbelerinde İnsan Toplum Hukuk ve İktisat, İslam'dan Önce Hac, Hz. Peygamberin Haccı ve Veda Hutbeleri, Veda Hutbelerinde Din ve Ahlak' başlıkları ele alınacak.

Hat ustalarının kaleminden

Hz. Peygamberin veda haccı hutbeleri için yapılmış olan araştırmada elde edilen metinlerden milletler arası yarışmalarda derece alan aynı zamanda dönemimizi yansıtan 37 hat sanatçısı ve 26 tezhip sanatçısı tarafından 50 levhalık hat koleksiyonu hazırlandı. Hasan Çelebi, Ali Toy, Davut Bektaş, Mehmet Özçay gibi isimlerin de bulunduğu sanatçılar yer aldı.