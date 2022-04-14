500 Altındağlı çocuk okçuluk kursunda

Doğantepe Mahallesi'ne inşa edilen Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hizmete başladı. Altındağlı gençler tesise ve okçuluk sporuna büyük ilgi gösterdi. Okçuluk kursuna kısa sürede 500 çocuk kayıt oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'un isminin verildiği dev tesis, yeni Mete Gazozlar yetiştirmeye başladı. Okçuluk kursuna 500 Altındağlı çocuk kayıt oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak yatırım alanında şampiyon olduğumuz gibi, çok yakında geleceğin şampiyonlarının da adresi olacağız inşallah” dedi.

Okçuluk sporunun Ankara'daki merkezi olan tesisin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırdı. Kazandığı altın madalya ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un ismini verdiğimiz tesis, inşallah yeni milli sporcuların ve şampiyonların adresi olacak. Altındağlı gençlerimiz ilk günden o kadar büyük ilgi gösterdi, o kadar azimle sarıldı ki oklara, temennimizin gerçek olacağına inancımız tam. Merkeze kısa sürede 500 çocuğumuz kayıt oldu. Yani tam 500 pırıl pırıl, genç ve azimli okçumuz Altındağ'da yetişmeye başladı. Hepsine ilgilerinden ve azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Altındağ'ın altın çocuklarıyla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.