500 bin Mamaklı kulaç attı

Mamak Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'nda bugüne kadar 45 bin vatandaş profesyonel hocalar eşliğinde yüzme öğrendi. Çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle her geçen gün ilginin daha da arttığı havuzda ise bu zaman kadar 500 bin kişi günün yorgunluğunu ve stresini atarak hoşça vakit geçirdi.

Yüzücülerin ortak noktası oldu

Vatandaşların enerjilerini daha yapıcı bir biçimde kullanmaları amacıyla spor tesislerini yaygınlaştırma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Havuzumuzdan faydalanan kişi sayısı ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Yılın on iki ayı hizmet veren tesisimiz her yaştan spor ve yüzme meraklısının ortak noktası olurken, birçok başarılı sporcunun da yetiştiği bir adres oldu” dedi.