500 meyve fidanı toprakla buluştu

Karacakaya'da bulunan yeşillendirme alanında yapılan meyve fidanı dikme törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, SUYADER yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

20 bin metrekarelik meyve bahçesi

7'den 70'e mahalle sakinlerinin fidanları tek tek toprakla buluşturduğu meyve fidanı dikme etkinliğinde; Karacakaya bölgesinde bulunan 20 bin metre kare yeşillendirme alanına kiraz, elma, erik, armut gibi birçok farklı türde 500 adet meyve fidanı dikildi.

Etkinlik sonrasında vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Meyve ağaçlarını hep beraber diktik, inşallah birlikte yemek nasip olur. Bu bölge Yenimahalle'de gelişme alanımız ve imar planları düzeldiği zaman Ankara'nın en güzel yerleşim alanlarından birisi olacak. Turgut Özal Mahallesi biz göreve geldikten sonra nasıl gelişti ve tercih edilen bir bölge haline geldiyse, bu bölgemizde düzenli bir şekilde gelişecek. Bölgemizde büyük oranda yeşil alanımız var. Yeşile yaptığımız yatırımı sürdüreceğiz. Meyve ağaçları, lavantalar ve değişik ağaç türleriyle her sene burayı geliştireceğiz. Bölgeyi Ankara halkının nefes alabileceği bir konuma getirmek istiyoruz. Yakacık Mesire Alanı'nı nasıl geliştirdiysek burayı da aynı şekilde yemyeşil hale getireceğiz. Meyve fidanlarını bağışlayarak yeşile katkı sunan dernek yöneticilerine ve katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.