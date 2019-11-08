51 ilde narkotik uygulaması: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 51 ilde narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 4 günde 474 zanlıyı yakaladı. Uygulamalar ekseninde 37 kilo 769 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde 7 bin 367 adet uyuşturucu sentetik hap, 426 adet çeşitli boyutlarda silah fişekleri, 24 adet tabanca, 12 adet hassas terazi ve toplamda 29 bin 67 TL para ele geçirdi. Zanlıların bir kısmının emniyet işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.