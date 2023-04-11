517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı

Kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 556'ya ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Atanma Töreni' düzenlendi. Noter huzurunda 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldığı törende hak sahiplerinden 146'sının ataması öğrenim durumları itibarıyla arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, imam hatip, Kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapıldı. Ayrıca, 243'ünün memur, 102'sinin hizmetli ve 26'sının da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleştirildi. Ataması yapılan 517 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 556'ya ulaştı.

Vatan uğruna verilen bütün mücadelelerin kutsal olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, bu çerçevede vatan görevinde yaralanan ve can veren kahramanların herkesin kalbinde yer edindiğini belirterek, “Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitim imkanlarına kadar pek çok alanda sizlere özel düzenlemeler yapıyoruz. Türkiye'de şehit yakınları gaziler ve gazi yakınları için istihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6 bin 315 kişiye İstihdam sağladık. 2002'den itibaren 2022 yılına kadar ise 48 bin 39 şehit yakını gazi ve gazi yakını için kamuda istihdamı sağlanmış. Bugün yapacağımız 517 atama ile kamuda şehit yakını gazi ve gazi yakınlarından istihdamında toplamda 48 bin 556 kişiye ulaşmış olacağız” açıklamasında bulundu.

“Şu an çok mutluyum. Güzel bir alana atandım”

Babasının Şırnak'ta PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda gazi olduğunu dile getiren Ayşenur Durmaz, “Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Şu an çok mutluyum. Güzel bir alana atandım. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandım. Başvuruyu yaptık ve biraz bekleme süremiz oldu ve ardından atanmamız gerçekleşti” diye konuştu.

“Türkiye'nin çok önemli bir üniversitesine bilgisayar mühendisi olarak atanmak beni çok gururlandırdı”

Şubat 2016'da Ankara'da terör örgütü PKK tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri servis araçlarına düzenlenen, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanarak gazi olan Emre Uzuner ise “Çok hoşuma giden bir yere atandım. Benim 3 tane istemediğim yer vardı. İstememe sebebim de ateşli silahların olduğu yerlerden uzak durmak. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü dışında her yere atanmak istiyordum. Sonuç olarak çok daha güzel bir atanma oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne atandım. Silahlı kuvvetlere girmeden önce de bilgisayar mühendisiydim. Şu anda da Türkiye'nin çok önemli bir üniversitesine de bilgisayar mühendisi olarak gitmek beni çok gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

Atanma Töreni, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından toplu hatıra fotoğrafları çekilerek son buldu.