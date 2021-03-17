55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından

55 ilde 333 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan ve POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda çek-senet, tapu, POS cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, operasyonların devam ettiği bildirildi.