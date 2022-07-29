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55. TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen 55.

'si düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın sahibi Ankaragücü oldu.


'si düzenlenen TSYD Ankara kupasının sahibi, Gençlerbirliği'ni 3-0 skorla mağlup eden MKE Ankaragücü oldu. Maçın ardından kupasını alan Ankaragücülü oyuncular büyük coşku yaşayarak kupa sevincini taraftar ile yaşadı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Selçuk Gökgöz, Hasan Bostan


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Fırat Can Üzüm dk. 76), Atakan Çankaya (Alperen Babacan dk. 76), Sinan Osmanoğlu, Marlo (Yasin Güreler dk. 76), Lamine (Abdullah Durak dk. 60), Zahid (Şahverdi Çetin dk. 70), Beridze (Ruiz dk. 60), Pedrinho (Ali Kaan Güneren dk. 60), Chatzigiovanis (Ariyibi dk. 70), Sowe (Macheda dk. 60)


Yedekler: Nurullah Aslan, Mahmut Akan, Mervan Yusuf Yiğit


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Emin Sarıkaya, Gökhan Gül, Metehan Mert, Abdullah Şahindere (Grisechkn dk. 63), Aksel Aktaş (Adar Aygür dk. 84 ?), Barış Alıcı (Kağan Özkan dk. 84 ?), Tshibola (İlker Karakaş dk. 63), Serdarcan Eralp, Musa Şahindere, Ahmet Arda Tuzcu


Yedekler: Atalay Gökçe, Onur Alp Sarman, İbrahim Baran Kayıkçı, Ataberk Gök, Ahmet Enes Akkan, Hüseyin Kırıkçı, Zafer Göktuğ Erdem, Sami Gökhan Altınparmak, Ali Mervan Ablak


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Goller: Chatzigiovanis (dk. 51), Sinan Osmanoğlu (dk. 73), Ruiz (dk. 90+3) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Zahid, Alperen Babacan (Ankaragücü)

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