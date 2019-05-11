57. TBMM Koşusu'nda kazanan 'Denizim' oldu

kez düzenlendi. 14 safkan bu prestijli kupaya uzanabilmek için Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda piste çıktı.

Bu yıl 820 bin TL birincilik ikramiyesi belirlenen koşuda, zafere uzanan isim Sabri Aksu'nun sahibi olduğu Denizim isimli safkan oldu. 6 yaşındaki kır at, jokeyi Akın Sözen idaresinde 1 dakika 46 saniye 51 saliselik bir bitiriş derecesine imza attı.

Çim pistte bin 600 metre mesafede koşulan yarışı, sonlarda attığı müthiş sprintle "Altıncı his" ikinci sırada tamamladı. Koşuyu uzun süre lider götüren "Yeltay" üçüncülükte kalırken, "Batmanaslanı" da dördüncü olarak tabelayı tamamladı. Mücadelede farklar Burun - 1, Boy - Burun şeklinde sonuçlandı.

Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi Sabri Aksu'ya kupasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u temsilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök verdi. Kazanan 'Denizim' isimli safkanın antrenörü Nihat Kaya plaketini, Ak Parti Kars Milletvekili ve Tarım, Orman Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç verirken, jokey Akın Sözen'e ise plaketini, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Tarım, Orman Köy İşleri Komisyonu Üyesi İbrahim Halil Yıldız, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, TJK Genel Sekreteri Sadettin Atığ ve TJK Asli Üyesi Hayrettin Karamazı ile davetliler de katıldı.