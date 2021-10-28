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57. Topçu Tugayı Komutanlığı personeline Aselsan'dan eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, 57.

Topçu Tugayı Komutanlığı personeline 4 adet top ve 2 adet ateş idare cihazı eğitiminin Aselsan personeli tarafından verildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “57'nci Topçu Tugayı Komutanlığı personeline, '35 mm Oerlikon Toplarının Modernizasyonu' kapsamında modernize çekili top haline dönüştürülen 4 adet top ve 2 adet ateş idare cihazının eğitimleri ASELSAN personeli tarafından verildi” ifadelerine yer verildi.

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