58. Kütüphane Haftası Ödülleri'nde Şehit Aybüke Yalçın'ın annesine ödül

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 58. Kütüphane Haftası Ödülleri'nde Yılın Okuru Ödülü'ne layık görüldü.

“Kütüphanede Hayat Var" temasıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Kütüphane Haftası kutlama programı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ADA ANKARA Tarihi Salon'da gerçekleştirildi. Programın açılışına Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kütüphaneciler, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, birçok davetli ve ilgililer katıldı. Kutlama programında Etkin Kütüphane ile E-Kitabım uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Şehit Aybüke Yalçın'ın annesine ödül

Uzun zamandır üzerinde çalışılan, belirlenen kategorilerde düzenlenen 12 adet 58. Kütüphane Haftası Ödülleri, sahiplerine teslim edildi. Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik saldırıda şehit edilen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, Yılın Okuru Ödülü'ne layık görüldü. Ödülün verilişi esnasında duygulu anlar yaşanırken salondaki insanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

“Az kütüphane vardı, bilginin kaynağıydı”

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye'de toplam bin 252 halk kütüphanesi ve 66 gezici kütüphane ile vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürdüklerini, son 5 yılda 125 kütüphaneyi hizmete açtıklarını, 11 yeni kütüphane binası inşa ettiklerini belirterek, “Kitabın, kağıdın olmadığı dönemlerde insanlar düşüncelerini ama yazarak ama çizerek kitaplara koyuyorlardı. Az kütüphane vardı, bilginin kaynağıydı. Sonra kağıtlar, kütüphaneler çoğaldı. Bilgi her yere gitti. Şimdi de internette e-kitaplar var. Fakat kütüphaneler şekil değiştirdi. Kütüphaneler evvelce kitaplıktı. Kitaba başvurduğumuz yerdi ama bugün kütüphaneler kitaplık olmanın sınırlarını aştı. Gençlerimiz yazmak, çizmek, okumak, ders çalışmak için kütüphaneleri Türkiye'nin her yerinde doldurdu” diye konuştu.

Yerel yönetimler de ödül aldı

58. Kütüphane Haftası Ödülleri programında yerel yönetimlere de birtakım ödüller verildi. Yılın Kütüphane Dostu Yöneticisi Ödülü'nü alan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Böyle mutlu güzel bir günde Kütüphaneler Haftası'nda sizlerle beraber bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tüm Türkiye'deki kitap dostlarını, kitap severlerinin Kütüphaneler Haftası'nı yürekten kutluyorum. Böyle bir ödül her ne kadar şahsıma verilse bile tüm Tokat adına aldığımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi Ödülü Mamak Belediyesi'ni temsilen Başkan Murat Köse'ye, Yılın İş Birliği Ödülü Fatih Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a takdim edildi.

Yılın Okuru Ödülleri'nde Yalçın'ın yanı sıra Amine Sare Çerçi ve Halil Bağış ödül alırken Yılın Kütüphanesi Ödülü Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'ne, İsmail Saib Sencer Yılın Kütüphanecisi Ödülü'ne Adem Gören ile Öğr. Gör. Selçuk Aydin layık görüldü. Yılın Yenilikçi Fikri Ödülü ise ‘Kitaba Bak' projesiyle Bergüzar Aksoy Gürer ile Mehmet Ali Gökçe sahip oldu. Yılın Okuma Kültürünün Gelişimine Katkı Ödülü eski bakan ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye verildi.