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6 ambulans ve 2 oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi

Türkiye ile Arnavut arasındaki Askerî Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tedariki yapılan 6 adet ambulans ve 2 adet oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi.


Türkiye ile Arnavutluk arasında bulunan Askerî Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tedariki yapılan 6 adet ambulans ve 2 adet oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına tören ile teslim edildi.


Törene Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku, Arnavutluk Destek Komutanı Tuğgeneral Ndryçm Sallaku, Arnavutluk AFAD Müdürü Haki Çako, Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Cengiz ve T.ÇTiran Askerî Ataşemiz Hava Savunma Albay Şakir Cumhur Somer katıldı. Törende Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka tarafından Türkiye'nin sağladığı destek ve katkılara müteşekkir olunduğu ifade edildi.

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