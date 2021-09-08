6 bakan son dönemde yaşanan afet ve sel felaketlerini değerlendirmek üzere toplandı

Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yataklarının Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımı ile başladı.

Son dönemde meydana gelen sel ve yangın afetlerinin sonuçları, dere yatakları ve bundan sonra yaşanabilecek afetler karşısında alınacak önlemleri değerlendirmek üzere ‘Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yataklarının Değerlendirme Toplantısı' 6 bakanın katılımı ile başladı. AFAD Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.