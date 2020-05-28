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6 bin çocuğa yapboz

Pandemi sürecinde evde kalan 4-6 yaş arasındaki 6 bin çocuğa Ankara Kalesi temalı yapboz hediye edildi.


Altındağ Belediyesi, ilçede ikamet eden 4-6 yaş arası 6 bin çocuğa yapboz hediye etti. Korona virüs tedbirleri süresince Altındağlı çocukların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı çocuklarımızın evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler ürettik. Bu çözümleri hemen hayata geçirdik. Çocuklarımıza rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı hediye ettik. Şimdi de bayram öncesi hediyeleri eksik olmasın diye çocuklarımıza Ankara Kalesi temalı yapboz dağıtımı yaptık" dedi.

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