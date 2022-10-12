İhlas Haber Ajansı

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6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk vefatının 35. yılında anıldı

6.

Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 35. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, ölümünün 35. yılında Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki kabrinin başında düzenlenen resmi törenle anıldı. Törene Korutürk'ün ailesi, devlet yetkilileri ve askeri yetkililer katıldı. Tören, Korutürk'ün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi, Türk Silahlı Kuvvetleri çelengi


ve Korutürk ailesinin çelenginin kabre konulması ile devam etti. Tören, saygı duruşu ve devlet yetkilileri tarafından Korutürk ailesine taziye sunulmasıyla son buldu.

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