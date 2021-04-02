'6 Milyon Tek Yürek Kampanyası'na 24 saatte 1 milyon lira destek

İlk 24 saatte yapılan yardım tutarının 1 milyon TL'yi aştığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “iyilikte ikinci dalgayı başlatıyoruz” sözleriyle yeniden hayata geçirdiği “6 Milyon Tek Yürek Kampanyası”nda toplam destek tutarı ilk 24 saatte 1 milyon TL'yi geçti. Ramazan Bayramı öncesi başlattıkları kampanyaya destek çağrısında bulunan Yavaş, rekor destek için tüm hayırseverlere teşekkür etti.

“Cumhuriyetin Başkenti, iyiliğin de başkenti oldu”

“Su Ver”, “El Ver”, “Bilet Ver”, “İftar Ver” ve “Afiyet Ver” uygulamalarıyla beş farklı seçeneğin olduğu kampanyayı hayırseverlerle buluşturan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili ailem, 24 saatte #AnkaraTekYürek kampanyamıza 1 milyon TL'yi aşkın destekte bulundunuz. Sayenizde Cumhuriyetin Başkenti, iyiliğin de başkenti oldu. Hepinize teşekkür ediyor, Ramazan ayı öncesinde herkesi dayanışmayı çoğaltmaya davet ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, ödenen destek tutarları ve yapılan yardım miktarlarını anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam edileceği belirtti. “www. ankaratekyurek.com” adresi üzerinden anlık olarak açıklanan verilere göre; 2 Nisan 2021 tarihi itibarıyla toplam yardım tutarı 1 milyon 187 bin 842 TL'ye ulaştı. Hayırsever vatandaşlar; Su faturası, Ankarakart yükleme, Nakit yardımı, İftar Paketi ve Yardım kolisi seçeneği ile sadece Ankara'dan değil diğer illerden ve yurt dışından da kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. İlk 24 saatte; “Su Ver” ile 142 bin 590 TL'lik 4 bin 908 adet su faturası ödenirken, “Bilet Ver” ile 19 bin 402 TL'lik 337 Ankarakart'a yükleme yapıldı. “El Ver” ile 900 adet nakit yardımıyla toplam 263 bin 900 TL yardım toplanırken, “İftar Ver” ile 16 bin iftar paketi sipariş edilerek, 400 bin 250 TL'lik yardım oranına ulaşıldı. “Afiyet Ver” ile de 361 bin 700 TL'lik bin 858 adet yardım kolisi desteği sağlandı.