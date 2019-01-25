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6. Pursaklar Belediyesi Elmadağ Kayak Şenliği başladı

6.

Pursaklar Belediyesi Geleneksel Elmadağ Kayak Şenliği'ne katılan gençler, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kayak sporunun keyfini çıkardı.


Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Elmadağ Kayak Şenliği'nin ilk gününe Sevgi Evleri üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda genç ve çocuk katıldı. Belediyenin otobüsleri ile Elmadağ Kayak Merkezi'ne giden gençler, gün boyu kızaklarla kayıp atlara binmenin mutluluğunu yaşadı. Kar üstünde mangal yakıp sobada ısınan gençlere Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in ikramı olan ekmek arası sucuk dağıtıldı.


Üç gün devam edecek olan şenliğe ilçe genelinden çok sayıda genç katılarak kış sporunun keyfini çıkartacak. Bir yıl Çankırı Ilgaz'da, 6 yıldır da Elmadağ'da kayak şenliği düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu etkinliklerini devam ettirecek.

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