60 milyon 747 seçmenin oy kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu başladı

Türkiye'deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanını seçecek.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda yüzde 50+1'e ulaşan olmadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bugün ise yurt içinde 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oyunu kullanacak.