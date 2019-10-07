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600 bin TL ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3’e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi. Terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

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