613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı

Bekir Pakdemirli, çiftçilere 12 farklı kalemde 613 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarmaya başladıklarını bildirdi.

Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 252 milyon 199 bin lira, Süt Desteği kapsamında 156 milyon 715 bin lira, Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında 133 milyon 229 bin lira, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği kapsamında 14 milyon 845 bin lira, Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin lira, Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin lira, Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin lira, Atık Desteği kapsamında, 399 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 33 milyon 915 bin lira, Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin lira, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin lira, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin lira olmak üzere toplamda 613 milyon 645 bin 392 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti.