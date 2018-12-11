74. ‘Devlet Resim ve Heykel Yarışması' sonuçlandı

Türkiye'nin sanat yaşamına yeni eserler kazandırmak, Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek ve sanatçıların verimliliğini arttırmak hedefiyle bu yıl 74'üncüsü düzenlenen ‘Devlet Resim ve Heykel Yarışması' sonuçlandı.

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen ‘Devlet Resim ve Heykel Yarışması' sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının ressam Mihri Müşfik anısına ‘Resim', ‘Heykel', ‘Özgün Baskı' ve ‘Seramik' kategorilerinde düzenlediği yarışmanın bu yılki para ödülü toplam 220 bin lira olacak. Yarışmanın resim, özgün baskı ve seramik kategorilerinde toplam 9 adet 15'er bin lira para ödülü ve başarı belgesi dağıtılacak. Heykel kategorisinde ödüle layık görülenler ise 2 tam ve 2 yarım olmak üzere toplamda 3 adet 15'er bin lira ve başarı belgesi alacak. 80 eserden oluşan sergileme ödülü sahipleri de yine ayrı ayrı 500 lira ve katılım belgesi ile ödüllendirilecek. Yarışma neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 93 eserden oluşacak serginin açılışı ve ödül töreni Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğünde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Sergi tarihini bakanlık www.kulturturizm.gov.tr ile www.guzelsanatlar.gov.tr internet adreslerinden daha sonra duyuracak. Ödül alan ve sergilenmeye layık görülen yarışmacıların listesi ise Bakanlığın internet sitelerinde yer alıyor.