75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı

Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Türk sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak, buna bağlı olarak sanatçıların verimini artırmak amacıyla 1939 yılından beri düzenlenen

yarışma bu yıl “İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı” temasıyla gerçekleşti. Her yıl ilgiyle takip edilen yarışmada birçok sanatçı, resim, heykel, özgün baskı ve seramik olmak üzere 4 ayrı dalda eserle yarışmaya katıldı. Dünyanın en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliği taşıyan Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın bu yılki para ödülü ise toplam 298 bin 750 lira olacak. Resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerinde toplam 12 adet 20'şer bin lira para ödülü ve başarı belgesi dağıtılacak. 47 eserden oluşan sergileme ödülü sahiplerine de ayrı ayrı bin 250 lira ve katılım belgesi verilecek.

Yarışma neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 59 eserden oluşan serginin ödül töreni ve sergi açılışı, pandemi koşulları göz önüne alınarak ilerleyen tarihlerde Bakanlığın web sayfalarında duyurulacak. 75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın nihai sonuç listesine www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.