75'inci Mali Genel Kurul öncesi TOBB heyeti Ata'ya ziyarette bulundu

Ankara'da düzenlenecek 75'inci Mali Genel Kurul toplantısı öncesi TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara'da düzenlenecek 75'inci Mali Genel Kurul toplantısı dolayısıyla bir araya geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki heyet, toplantı öncesi Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Havuz Tören Alanı'ndan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Hisarcıklıoğlu ve TOBB Genel Kurul Başkanı Cengiz Kaptanoğlu'nun mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçen Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yöneticileri ve delegeleri olarak, devletimizin kurucu ilkelerine ve hedeflerine bağlılığımızı vurgulayabilmek adına huzurunuzdayız.

Bu yıl kurumumuzun 75'inci Genel Kurulu'nu gerçekleştiriyoruz. Her yıl bu deftere yazdığımız satırların arkasında; geçen yıldan bugüne ne ürettik, neleri başarabildik, hedeflerimizin neresindeyiz gibi düşünceler var.

Sizler ülkemizi düşmanlardan temizleyip, bu ülkeyi kurarken aydınlık, uygar, güzel günlerin de temellerini attınız.

Türk özel sektörü olarak, bizlere düşen de harp meydanlarında kazanılan başarıyı taçlandırarak ekonomik mücadeleyi zafere ulaştırmaktır.

İstihdam, yatırım ve büyüme noktasında başarılı olmak için, durmadan çalışıyoruz. Bizden öncekilerin olduğu gibi, bizim ve arkamızdan gelecek genç nesillerin ülkemizi ekonomi ve medeniyet yolunda en ileri noktaya ulaştıracağından ve size verdiğimiz sözü tutacağımızdan herkes emin olsun. Emanetiniz hem namusumuz hem de en büyük hazinemizdir.

Büyük Atatürk, camiamız adına, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde başta siz olmak üzere, emeği geçen herkesi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."