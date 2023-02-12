İhlas Haber Ajansı

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7'nci Komando Tugayı Gaziantep'te çadır kurmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya’da konuşlu bulunan 7’nci Komando Tugayının Gaziantep’te çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya'da konuşlu bulunan 7'nci Komando Tugayının Gaziantep'te çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini bildirdi.


MSB tarafından yapılan paylaşımda, Sakarya'da konuşlu buluna 7'nci Komando Tugayının da Gaziantep'te aralıksız çadır kurma faaliyetlerine devam edildiği belirtilerek, “Avşar Kampüs bölgesine 162 adet AFAD çadırı daha kurularak vatandaşlarımız çadırlara yerleştirildi” denildi.

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