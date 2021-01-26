8. Dini Yayınlar Kongresi, 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek

Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 8. Dini Yayınlar Kongresi'ni, “Dijital Yayıncılık” ana başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenleyeceklerini duyurdu

Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 8. Dini Yayınlar Kongresi'ni, “Dijital Yayıncılık” ana başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenleyeceklerini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Salgın ile birlikte yaygınlaşan dijitalleşme sürecini dünü, bugünü ve yarını ile ele alacağımız Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Dini Yayınlar Kongremizi bu yıl 'Dijital Yayıncılık' başlığıyla 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştireceğiz İnşallah.”

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce düzenlenecek kongrede, dünü, bugünü ve yarınıyla dijitalleşme ve yayıncılık süreçlerini, kolektif akıl ve sahici tecrübelerle; imkân, fırsat, sınır ve risklerini dikkate alarak değerlendirmek amaçlanıyor.

“Dijital Yayıncılık” ana başlığıyla düzenlenecek kongrede, Dijital Dünyayı Anlamak, Dijital Yayıncılık; Riskler ve Fırsatlar, Dini İçerikli Dijital Yayıncılık, Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı, Dijital Yayıncılığın Geleceği konuları çeşitli yönleriyle ele alınacak.

İlim insanları, yazarlar, yayıncılar, özel sektör ve kamu temsilcilerinin istişare ve işbirliği için önemli bir zemin oluşturacak kongrede sunulacak tebliğler, bilimsel, özgün 6 bin 500 kelime olacak. Başvuru yapacak katılımcılar, tebliğ özetlerini 300 kelime ile oluşturacak ve 12 Mart 2021 Cuma'ya kadar katılım formu doldurarak diniyayinlarkongresi@diyanet.gov.tr adresine gönderecek.

Kongreye kabul edilen tebliğ özetleri 22 Mart 2021 tarihinde açıklanacak. Kabul edilen tebliğ metinlerinin son teslim tarihi 09 Mayıs 2021 Cuma olarak belirlenen kongrenin program ilanı 15 Mayıs 2021 Cuma günü yapılacak.

Kongreyle ilgili detaylara, https://www.diyanet.gov.tr/tr adresinden ulaşılabilecek.

Kongrede ele alınması planlanan konular ve muhtemel alt başlıklar şu şekilde:

Dijital Dünyayı Anlamak, Geçmişi ve Geleceğiyle Dijitalleşme, Dijital Dünyanın, Ürettiği Paradigmalar (Keşif ve İcatlar, Mevcut ve Geçerli Modeller), Toplumsal, Dönüşüm ve Sosyalleşme Aracı Olarak Sanal Dünya, Sözlü Kültürden Dijital Kültüre, Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme ve Enformatik Cehalet, Dünyada ve Türkiye'de Yeni Dijital Tecrübeler, Dijital Yayıncılık; Riskler ve Fırsatlar, Dünyada ve Türkiye'de Dijital Yayıncılık (Tarihsel Gelişimi, Teknolojileri, Araçları, İmkânları, Sınırları ve Riskleri), Okur-Yazarlığın Dönüşümü; Kütüphane Hizmetleri ve Elektronik Kitap Yayıncılığı, Basılı Yayınlar, Süreli Yayınlar ve Dijital Entegrasyon, Dijital Yayıncılık ve Kuşaklar Arası İlişkiler, Dijital Yayıncılıkta Güven(ilir)lik, Telif ve Pazarlama, Dijital Yayıncılıkta Sesli ve Görsel İçerikler, Dini İçerikli Dijital Yayıncılık, Dini İçerikli Dijital Yayıncılığın Gelişimi, Dijital Çağda Dini Bilginin Paylaşımı, Dijital Dini Yayınlarda İçerik Yönetimi: Strateji ve Politikalar, Çocuk, Genç, Yetişkinlere ve Engellilere Yönelik Dini İçerikli Dijital Yayıncılık, Dijital Medya Ahlakı, Vaaz ve İrşat Aracı Olarak Dijital Mecralar ve e-Fetva, Dijital Dünyada Dindarlık Algısı, Sanal Cemaatler, Yeni Dini Hareketler, Din Eğitiminde Dijital Mecraların Kullanımı, Din Hizmetlerinde Dijital Mecralar, Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı, Dijital Ebeveynlik Farkındalığı, Dijital Öğretmenlik Farkındalığı, Uzaktan Dini Eğitim, Dijital Mecralarda Nefret Söylemleri ve İslamofobi, Din Karşıtı Akımların Sosyal Medya Üzerinden Etkileri, Dijital Platformlar, Dijital Yayıncılığın Geleceği, Sanal Dünyanın Gerçek Tehditleri, Modern Bilgi ve İletişim Sistemlerindeki Gelişmeler, Veri Madenciliği ve Sömürüsü, Okuryazarlığın Geleceği, Dini İçerikli Dijital Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi, Salgın Sonrası Dijital Yayıncılık.