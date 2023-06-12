İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ’nün "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "adalet teşkilatı" yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3'üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.