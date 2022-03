8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde coşkulu kutlama

Pursaklar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Hanımlar Matinesi'nde kadınlar gönüllerince eğlendi.

Pursaklar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hanımlar Matinesi düzenledi. Kadınların alkışları arasında salona giren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı selamlama konuşmasında bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek, Hanımlar Matinesi'ne katılan kadınlara iyi eğlenceler diledi.

‘‘Güçlü toplum, güçlü kadınlarla mümkündür''

Kadınların her türlü sevgi ve saygıyı hak ettiklerini belirten Çetin, ‘‘Yıllardan beridir bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınlarımızın büyük emeği var. Hayatın her anında varlıkları ile bizlere güç veren, çocuklarımızı eğiten, yüreklerindeki sevgiyi karşılık gözetmeksizin bizlere veren bütün kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Güçlü toplum, güçlü kadınlarla mümkündür. Geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da güçlü kadın, güçlü aile anlayışıyla hareket etmeye, ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.