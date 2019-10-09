Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen 8. Uluslararası Türkoloji Kongresi başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından iki yılda bir Türkistan'da düzenlenen kongre, bu yıl "Türk Uygarlığı: Köklü Geçmişten Günümüze" temasıyla 8 Ekim Salı günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında başladı. Kongre, Kazakistan ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmaları ile devam etti. Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesini Türkoloji'nin merkezi haline getirerek ileride burada Uluslararası Türkoloji Enstitüsü kurmayı hedeflediklerini belirterek, üniversite hakkında bilgiler verdi.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ise, Türk dünyasını çok iyi tanıyan biri olarak bu kongrede açılış konuşması yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Üniversitede Farabi Üniversitesi ile çift diploma programı uyguladıklarını aktaran Topsakal, kongrenin 2019'un Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesi nedeniyle onun anısına yapılmasının önemini vurguladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kongrede ilim dünyasını aydınlatacak, ileriye yön veren kararlar alınacağını düşündüğünü dile getirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız da bundan önceki kongreleri 14 yıl boyunca Türkistan'da yaptıklarını anımsatarak, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Yıldız, İslam bilim tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin anısına düzenlenmesinin de kongreyi daha anlamlı hale getirdiğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi ise dünyada ilk ve en eski Türkoloji kurumunun 1924 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi olduğunu kaydetti. Dünyada bugün bu alanda birçok merkezin bulunduğunu belirten Develi, bilim insanlarının dünyanın her yerinde Türk dünyasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Nazarbayev Üniversitesi Öğretim Üyesi Türkolog Prof. Dr. Uli Şamiloğlu "Türk Yazı Dillerinin Tarihi Dönemleri: Yeni Bir Bakış" başlıklı bir sunum yaptı. Kongre, yedi ülkeden 50'ye yakın bilim adamının katılımıyla iki gün boyunca İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında devam edecek.